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«Интер» объявил о переходе Година 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Миланский футбольный клуб «Интер» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Диего Годином.
Как сообщает пресс-служба «Интера» соглашение с 33-летним защитником рассчитано до лета 2020 года. Он перешёл в стан нерадзурри на правах свободного агента.
Предыдущим клубом Година был мадридский «Атлетико», за который он выступал с 2010 года сыграв в 389 матчах и записав в свой актив 27 голов и 14 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом».
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