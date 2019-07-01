«Интер» объявил о переходе Година

Миланский футбольный клуб «Интер» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Диего Годином.

Как сообщает пресс-служба «Интера» соглашение с 33-летним защитником рассчитано до лета 2020 года. Он перешёл в стан нерадзурри на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Година был мадридский «Атлетико», за который он выступал с 2010 года сыграв в 389 матчах и записав в свой актив 27 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рабьо прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом».