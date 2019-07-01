«Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в переходе Асенсио и готов расстаться с Мане.

В прошедшем сезоне Асенсио провел 43 матча за "Реал", забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает 23-летнего испанца в 60 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2018/19 Мане принял участие в 50 играх "Ливерпуля", забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Стоимость 27-летнего сенегальца составляет 120 миллионов евро по версии transfermarkt.de. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".