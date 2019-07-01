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«Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане 

Спорт-Экспресс + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
"Реал" намерен заполучить форварда "Ливерпуля" Садио Мане, утверждает The Sun. По информации СМИ, мадридский клуб готов предложить в обмен нападающего Марко Асенсио.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в переходе Асенсио и готов расстаться с Мане.
В прошедшем сезоне Асенсио провел 43 матча за "Реал", забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает 23-летнего испанца в 60 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2023 года.
В сезоне-2018/19 Мане принял участие в 50 играх "Ливерпуля", забил 26 голов и сделал 2 результативные передачи. Стоимость 27-летнего сенегальца составляет 120 миллионов евро по версии transfermarkt.de. Его контракт с английской командой рассчитан до 30 июня 2023 года. Мане выиграл Лигу чемпионов с "Ливерпулем".
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Футбол , Марко Асенсио , Юрген Клопп , Садио Мане , Реал
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