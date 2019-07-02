Кокорин рассказал, какие две книги надо читать в России

"Да чем скажут, тем буду заниматься. Не думаю, что там выбор работ. Швеей-мотористом? Я шить не умею. Но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошел. Хотелось бы на юриста или психолога.

Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала "Граф Монте Кристо". Но вообще, в нашей стране читать надо только две книги — уголовный кодекс и Библию. Если одна не поможет, то остается надежда на вторую", — цитирует Кокорина "Московский комсомолец".

В октябре 2018 года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев , братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в центре столицы — пострадали трое мужчин. В итоге 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима , а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.