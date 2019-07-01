Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, поделился информацией о своем самочувствии, сообщает Московский комсомолец.
По информации источника, футболист сильно скучает по семье и родным, а также заявил, что ему жаль расставаться с сокамерниками.
"У меня сумка уже собрана, так что я могу в любой момент с вещами и на выход. Хотя мне конечно же хотелось бы выйти по условно-досрочному. Хочется пораньше домой вернуться, так как соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, — заявил полузащитник.
8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о драках с участием игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также игрока "Краснодара".
Братья Кокорины были осуждены сроком на полтора года общей колонии, в то время как Мамаев — на год и пять месяцев.
Ранее форвард сине-бело-голубых рассказал о жизни за решеткой.