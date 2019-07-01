Мамаев: жалко расставаться с сокамерниками

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев , осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, поделился информацией о своем самочувствии, сообщает Московский комсомолец.

По информации источника, футболист сильно скучает по семье и родным, а также заявил, что ему жаль расставаться с сокамерниками.

"У меня сумка уже собрана, так что я могу в любой момент с вещами и на выход. Хотя мне конечно же хотелось бы выйти по условно-досрочному. Хочется пораньше домой вернуться, так как соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе, — заявил полузащитник.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о драках с участием игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также игрока "Краснодара".

Братья Кокорины были осуждены сроком на полтора года общей колонии, в то время как Мамаев — на год и пять месяцев.

Ранее форвард сине-бело-голубых рассказал о жизни за решеткой.