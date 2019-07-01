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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рашфордом 

Газета.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с нападающим Маркусом Рашфордом, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что соглашение с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.
В СМИ сообщалось, что по новому контракту игрок будет получать £200 тыс. в неделю.
В прошедшем сезоне Рашфорд принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал девять передач.
Ранее сообщалось, что Рэшфорд попытался повторить гол Уле-Гуннара Сульшера.
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