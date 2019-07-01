«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рашфордом

Отмечается, что соглашение с 21-летним игроком рассчитано до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

В СМИ сообщалось, что по новому контракту игрок будет получать £200 тыс. в неделю.

В прошедшем сезоне Рашфорд принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал девять передач.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд попытался повторить гол Уле-Гуннара Сульшера.