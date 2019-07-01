Акинфеев: «На ЧМ-2018 сборная России переборола свой менталитет неудачников»

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о чемпионате мира, прошедшем в России год назад.

«Самое главное, что тот год был, и мы пережили радостные эмоции. Я был счастлив участвовать в таком турнире и оказаться в этих потрясающих эмоциях, которые мы пережили вместе с командой и болельщиками.

Многое повидал я со сборной, и эти переживания, наверное, сравнимы с Евро-2008. Жаль, что это быстро пролетело. Не заметим, как скоро уже 10 лет будем отмечать.

Для меня не была неожиданностью [критика до чемпионата мира]. Может быть, для ребят была. Федя Кудряшов, помню, давал интервью, и они все говорили, что никто ничего не читал. Конечно, они врали! Косточки болельщикам перемывали! Я шучу, конечно. Если серьезно, это нормальная ситуации в жизни, в спорте, в политике. Пусть ты самый хороший, но как только занимаешь какую-то должность, через неделю-две ты становишься плохим, куча людей начинает на тебя наговаривать.

Психологическое состояние, наверное, было не самым лучшим. Не было такого, что мы выйдем и первые две игры проведем супер, а потом в нас поверят. Самое главное, что мы внутри перебороли свой менталитет неудачников, можно так сказать. Были моменты — Евро-2008, который мы до ста лет будем вспоминать, отдельные победы, которые тоже будем помнить. Но здесь мы этот менталитет переломили и сплотились. Пламенная речь Дзюбы перед журналистами сыграла свою роль.