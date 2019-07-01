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Стала известна дата отправления Кокорина и Мамаева в колонию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, осужденного за участие в двух драках в центре Москвы, сообщил, когда пройдет этапирование его клиента, передает "Чемпионат.com".
Как сообщает правозащитник, дата этапирования станет известна после того, как в следственный изолятор поступит апелляционный приговор.
Адвокат смог получить его только 28 июня.
Ожидается, что вопрос с этапированием решится за выходные.
Бушманов также сообщил, что не знает, каким образом будет происходить этапирование игрока — на поезде, самолетом или другим видом транспорта.
Адвокат отметил, что в любом случае все держится в тайне. Информация будет доведена до сведения только по факту поступления.
Ранее сообщалось, что Мамаев поделился своими ощущениями по поводу скорого отъезда из СИЗО.
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Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , ФСИН , Чемпионат.com
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