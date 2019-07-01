Стала известна дата отправления Кокорина и Мамаева в колонию

Игорь Бушманов , адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева , осужденного за участие в двух драках в центре Москвы, сообщил, когда пройдет этапирование его клиента, передает "Чемпионат.com".

Как сообщает правозащитник, дата этапирования станет известна после того, как в следственный изолятор поступит апелляционный приговор.

Адвокат смог получить его только 28 июня.

Ожидается, что вопрос с этапированием решится за выходные.

Бушманов также сообщил, что не знает, каким образом будет происходить этапирование игрока — на поезде, самолетом или другим видом транспорта.

Адвокат отметил, что в любом случае все держится в тайне. Информация будет доведена до сведения только по факту поступления.

Ранее сообщалось, что Мамаев поделился своими ощущениями по поводу скорого отъезда из СИЗО.