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«Спартак» наказал известного фаната ЦСКА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: vk.com/malosolov
Известный фанат футбольного клуба ЦСКА, журналист Андрей Малосолов не будет допущен на домашнюю арену «Спартака» за сообщение в Сети с якобы расистским оскорблением в адрес нападающего «красно-белых» Луиса Адриано.
После драки Адриано с защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным на матче 30 июня Малосолов в Twitter обозвал темнокожего игрока «Спартака», передает «РБК Спорт».
После он удалил сообщение, однако пользователи Сети сделали скриншоты и распространили скандальную запись.
Источник, близкий к ФК «Спартак», сообщил о запрете на посещение арены для Малосолова.
Сам журналист заявил, что не в курсе штрафных санкций, предпринятых против него, передает «Ридус».
При этом он заявил, что «и сам к ним бы не пошел».
Он также пояснил, о чем писал в вызвавшей скандал записи в Twitter: «Как еще можно сказать, если человек, независимо от цвета кожи, ведет себя так, что теряет человеческий облик? Никакого расизма в этом нет. Если что, среди моих любимых игроков ЦСКА — Вагнер Лав и (Ахмед) Муса».
Андрей Малосолов — журналист и общественный деятель, футбольный болельщик. Возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза (2005-2010 год), является одним из создателей Всероссийского объединения болельщиков. Также создатель журнала о субкультуре футбольных болельщиков «Русский фан-вестник».
30 июня «Спартак» победил ЦСКА в Кубке «Матч Премьер» — 3:1. Под конец первого тайма между форвардом «Спартака» Луисом Адриано и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным произошел конфликт; оба получили по желтой карточке, однако буквально через несколько минут футболисты снова подрались.
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Футбол , Андрей Малосолов , Луис Адриано , Вагнер Лав , Спартак , РФС , ЦСКА , Ридус , РБК
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