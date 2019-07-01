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Кокорин рассказал о состоянии больной ноги перед отправкой в колонию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о состоянии больного колена.
"Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов… Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги", — цитирует Кокорина "Московский комсомолец".
Игрок отметил, что после обследования стало ясно, что жидкости в коленном суставе меньше, чем ожидалось.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре в столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
Ранее Кокорин рассказал о жизни в колонии.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Московский комсомолец
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