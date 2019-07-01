Кокорин рассказал о состоянии больной ноги перед отправкой в колонию

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о состоянии больного колена. "Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов… Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги", — цитирует Кокорина "Московский комсомолец". Игрок отметил, что после обследования стало ясно, что жидкости в коленном суставе меньше, чем ожидалось. 8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре в столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев. Ранее Кокорин рассказал о жизни в колонии.