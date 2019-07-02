«Лион» продаст Фекира за €30 млн

Хавбек французского "Лиона" и сборной Франции Набиль Фекир может покинуть клуб ближайшим летним трансферным окном, сообщает "СЭ".

Как уведомляет L'Equipe, французский клуб намерен расстаться с 25-летний футболистом.

Руководство "Лиона" готово отдать француза не менее чем за €30 млн Фекир также попал в зону интересов итальянского "Милана" и английского "Ливерпуля".

В завершившемся сезоне полузащитник принял участие в 39 матчах на клубном уровне, став автором 12 забитых мячей и сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер "Лиона" заинтересовал испанскую "Валенсию".