СМИ: «Порту» согласовал со «Спартаком» трансфер Зе Луиша

Как сообщает «Чемпионат», 28-летний футболист уже покинул расположение «Спартака», находящегося на предсезонных сборах в Австрии.

Зе Луиш играет за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матче за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.