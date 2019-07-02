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СМИ: «Порту» согласовал со «Спартаком» трансфер Зе Луиша 

RT на русском + ещё 47 1 час назад
Фото: РИА Новости
Португальский футбольный клуб «Порту» согласовал с московским «Спартаком» условия трансфера нападающего Зе Луиша.
Как сообщает «Чемпионат», 28-летний футболист уже покинул расположение «Спартака», находящегося на предсезонных сборах в Австрии.
Зе Луиш играет за «Спартак» с 2015 года. Он провёл 109 матче за красно-белых, в которых забил 35 мячей и отдал 25 голевых передач. В составе московского клуба он стал чемпионом РПЛ и обладателем Суперкубка России.
Ранее Леонид Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье.
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Футбол , Луиш Зе , Леонид Федун , Спартак
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