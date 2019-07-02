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Постановление по делу Кокорина и Мамаева поступило в СИЗО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что постановление Мосгорсуда по апелляции на приговор поступило в Бутырское СИЗО.
"В СИЗО доставлено постановление, вроде бы еще в пятницу. В течение двух недель Кокорина и других должны отправить на этап", — цитирует Ромашова "Спорт-Экспресс".
8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
Ранее "Краснодар" попросил отложить вопрос о расторжении контракта с Мамаевым.
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