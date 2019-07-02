Постановление по делу Кокорина и Мамаева поступило в СИЗО

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что постановление Мосгорсуда по апелляции на приговор поступило в Бутырское СИЗО "В СИЗО доставлено постановление, вроде бы еще в пятницу. В течение двух недель Кокорина и других должны отправить на этап", — цитирует Ромашова "Спорт-Экспресс". 8 мая Пресненский суд Москвы признал Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев. Ранее "Краснодар" попросил отложить вопрос о расторжении контракта с Мамаевым.