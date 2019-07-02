Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден труп пропавшей на озере Комо футболистки сборной Швейцарии 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Найден труп футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, сообщают итальянские СМИ.
24-летняя спортсменка исчезла во время купания в озере Комо, когда вместе с подругой отплыла на лодке от берега, чтобы позагорать вдали от посторонних. Позже девушка решила искупнуться и прыгнула в воду, так и не появившись на поверхности. Об исчезновении Исмаили стало известно 30 июня.
После масштабной поисковой операции итальянских спасателей безжизненное тело Исмаили было найдено на дне озера. Дайвинг-робот, который был задействован в операции, обнаружил тело на глубине 204 метров. Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину двадцати метров, после чего группа водолазов подняло умершую на поверхность. Семье девушки сообщили о трагической находке.
Исмаили на клубном уровне выступала за швейцарский «Янг Бойз» и была капитаном команды.
SPORT24.ru: последние новости
«Тоттенхэм» завершил приобретение Ндомбеле Жители Петербурга пожаловались на звуки устройств, отпугивающих бакланов со стадиона «Зенит» объявил об уходе Новосельцева и Цаллагова в «Сочи»
Футбол , Флориана Исмаили
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ6
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
«Тоттенхэм» совершил рекордный трансфер
Теннисистка повздорила с журналисткой из-за платья
WADA заподозрило почти 300 россиян в допинге7
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
00:26
Зарипов броском шайбы отвинтил крышку бутылки
Хоккей
00:38
Кокорин восстал против системы
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение