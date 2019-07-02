Найден труп пропавшей на озере Комо футболистки сборной Швейцарии

Найден труп футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили , сообщают итальянские СМИ.

24-летняя спортсменка исчезла во время купания в озере Комо, когда вместе с подругой отплыла на лодке от берега, чтобы позагорать вдали от посторонних. Позже девушка решила искупнуться и прыгнула в воду, так и не появившись на поверхности. Об исчезновении Исмаили стало известно 30 июня.

После масштабной поисковой операции итальянских спасателей безжизненное тело Исмаили было найдено на дне озера. Дайвинг-робот, который был задействован в операции, обнаружил тело на глубине 204 метров. Захватив девушку за руку, робот поднял тело на глубину двадцати метров, после чего группа водолазов подняло умершую на поверхность. Семье девушки сообщили о трагической находке.

Исмаили на клубном уровне выступала за швейцарский «Янг Бойз» и была капитаном команды.