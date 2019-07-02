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Найдено тело пропавшей на озере Комо футболистки 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тело футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили, пропавшей во время купания на озере Комо, найдено на глубине 204 метров.
Как сообщает Sport24, тело 24-летней спортсменки обнаружил робот-дайвер, который был задействован в поисковой операции. Робот поднял тело на глубину 20 метров, после чего к подъему подключилась группа водолазов.
Итальянские СМИ сообщают, что Исмаили пропала 30 июня. Она загорала на лодке вместе с подругой, а затем решила искупаться на глубине. Нырнув, девушка уже не появилась на поверхности.
Флориани Исмаили выступала за швейцарский клуб «Янг бойз» и была капитаном команды.
Футбол , Флориана Исмаили
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