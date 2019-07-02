Найдено тело пропавшей на озере Комо футболистки

Тело футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили , пропавшей во время купания на озере Комо, найдено на глубине 204 метров.

Как сообщает Sport24, тело 24-летней спортсменки обнаружил робот-дайвер, который был задействован в поисковой операции. Робот поднял тело на глубину 20 метров, после чего к подъему подключилась группа водолазов.

Итальянские СМИ сообщают, что Исмаили пропала 30 июня. Она загорала на лодке вместе с подругой, а затем решила искупаться на глубине. Нырнув, девушка уже не появилась на поверхности.

Флориани Исмаили выступала за швейцарский клуб «Янг бойз» и была капитаном команды.