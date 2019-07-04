«Снова на дне»: в Черном море утопили памятник Кокорину и Мамаеву

Скульптура массой около двух тонн установлена на глубине в шесть-семь метров.

По словам Гуревича-младшего, сначала скульптура была безымянной, но затем люди начали называть ее «Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря».

«Мы подхватили эту тему, сделали эту табличку, установили ее на дне. <…> Позы у них такие… когда футболисты борются за мяч, рвутся, прорываются», — заявил Гуревич-младший.

Скульптура дала интернет-пользователям повод для множества шуток о «дне жизни».

«Кокорин и мамаев снова на дне», — написал в твиттере @ArtemBelakov (орфография и пунктуауия авторов здесь и далее сохранены).

«А Кокорин и Мамаев будут ПРОБИВАТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ДНО? АХАХАХАХХАА ПРОСТИТЕ», — добавила @angelinatrotro.

«Они уже на дне, так мы их еще и культурно так утопим», — заявил @ckkuban.

Пользователь @richard_bax_rus написал, что ожидал увидеть скульптуру, изображающую, как Кокорин бьёт посетителя кафе стулом, а Мамаев «апперкотом валит водителя такси».

В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, фигуранты дела выйдут на свободу раньше.

Во время суда Кокорин жаловался на травлю в интернете, а в одном из писем болельщикам он назвал общественность «стадом баранов» и сказал, что ему стыдно за людей.