«Снова на дне»: в Черном море утопили памятник Кокорину и Мамаеву 

В подводном музее дайвинг-центра Анапы появилась скульптура российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу заведения Павла Гуревича-младшего.
Скульптура массой около двух тонн установлена на глубине в шесть-семь метров.
По словам Гуревича-младшего, сначала скульптура была безымянной, но затем люди начали называть ее «Кокорин и Мамаев борются за свободу на дне Черного моря».
«Мы подхватили эту тему, сделали эту табличку, установили ее на дне. <…> Позы у них такие… когда футболисты борются за мяч, рвутся, прорываются», — заявил Гуревич-младший.
Скульптура дала интернет-пользователям повод для множества шуток о «дне жизни».
«Кокорин и мамаев снова на дне», — написал в твиттере @ArtemBelakov (орфография и пунктуауия авторов здесь и далее сохранены).
«А Кокорин и Мамаев будут ПРОБИВАТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ДНО? АХАХАХАХХАА ПРОСТИТЕ», — добавила @angelinatrotro.
«Они уже на дне, так мы их еще и культурно так утопим», — заявил @ckkuban.
Пользователь @richard_bax_rus написал, что ожидал увидеть скульптуру, изображающую, как Кокорин бьёт посетителя кафе стулом, а Мамаев «апперкотом валит водителя такси».
В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовали Мамаев, Кокорин, его брат и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
Свою вину они признали частично. 8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. День, проведенный в СИЗО, засчитывается подсудимым за 1,5 дня в колонии общего режима. Таким образом, фигуранты дела выйдут на свободу раньше.
Во время суда Кокорин жаловался на травлю в интернете, а в одном из писем болельщикам он назвал общественность «стадом баранов» и сказал, что ему стыдно за людей.