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Семин рассказал о полезном для здоровья алкоголе 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал об отношении к алкоголю. Его слова приводит Sports.ru 72-летний Семин заявил, что по окончании рабочего дня или в выходной может выпить рюмку «хорошего напитка» — виски или водки. Он отметил, что в Москве есть несколько винных магазинов, где его знают, предоставляют ему скидки и сообщают о новых поступлениях.
Тренер добавил, что никогда не купит алкоголь за 500 рублей.
«Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. Другого меня не заставишь выпить», — подытожил он.
Семин вернулся в «Локомотив» в 2016 году. В этом же сезоне команда под его руководством выиграла Кубок России. В сезоне-2017/2018 железнодорожники впервые за 14 лет стали чемпионами Российской премьер лиги (РПЛ).
В общей сложности специалист четырежды возглавлял столичный клуб. Семин трижды приводил «Локомотив» к золоту чемпионата России и шесть раз выигрывал с командой кубок страны.
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Футбол , Юрий Семин , Локомотив , Sports.ru
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