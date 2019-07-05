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«Арсенал» купит Васкеса у «Реала» за €35 млн 

Газета.Ru + ещё 4 35 минут назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Реала" Лукас Васкес попал в зону интересов английского "Арсенала", сообщает AS.
По информации источника, представители "канониров" ведут переговоры со "сливочными" о трансфере 28-летнего игрока.
Ожидается, что клубы придут к соглашению по форварду уже в конце этой недели или в начале следующей. Англичане готовы отдать за испанца €35 млн В основном составе "Реала" Васкес выступает с 2012 года. При его участии клуб трижды смог выиграть Лигу чемпионов.
Контракт с "королевским клубом" рассчитан до июня 2021 года.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании футболист сыграл в 31 матче на клубном уровне, оформив один гол и отдав три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов отдать за Поля Погба €80 млн и Гарета Бэйла.
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Футбол , Лукас Васкес , Гарет Бэйл , Поль Погба , Реал
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