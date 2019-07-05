«Арсенал» купит Васкеса у «Реала» за €35 млн

По информации источника, представители "канониров" ведут переговоры со "сливочными" о трансфере 28-летнего игрока.

Ожидается, что клубы придут к соглашению по форварду уже в конце этой недели или в начале следующей. Англичане готовы отдать за испанца €35 млн В основном составе "Реала" Васкес выступает с 2012 года. При его участии клуб трижды смог выиграть Лигу чемпионов.

Контракт с "королевским клубом" рассчитан до июня 2021 года.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании футболист сыграл в 31 матче на клубном уровне, оформив один гол и отдав три голевые передачи.