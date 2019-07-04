«Милан» исключён из Лиги Европы, клуб ждёт перестройка

Одна из главных особенностей времени — его скоротечность. Кажется, ещё совсем недавно «Милан» имел безоговорочный статус европейского гранда, а его победы в чемпионате Италии и Лиге чемпионов воспринимались как что-то совершенно естественное. Состав команды пестрел звёздами первой величины, и едва ли кому-то приходила мысль, что когда-нибудь будет по-другому. Теперь же всё это в прошлом — волшебная эпоха Сильвио Берлускони канула в Лету. Клуб, некогда считавшийся одним из самых привлекательных футбольных брендов, постепенно утратил ведущие позиции, а вместе с ними и приставку «топ». Что ж, бытие, как известно, определяет сознание, и миланским тиффози приходится с этим считаться.

Реальность такова, что задачи, которые ставит перед собой нынешний «Милан», — это отнюдь не скудетто или международный трофей. В клубе началась очередная большая перестройка, и, судя по всему, болельщикам придётся запастись терпением, прежде чем россонери снова начнут что-то выигрывать. Тем не менее поводы для сдержанного оптимизма есть.

Почему исключение из Лиги Европы скорее плюс, чем минус

На прошлой неделе стало известно, что УЕФА отстранил «Милан» от участия в предстоящем розыгрыше Лиге Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей. На первый взгляд, это ещё один удар по репутации клуба. Однако так ли всё плохо?

Нужно отметить, что это решение не стало сюрпризом для руководства. Более того, оно является результатом добровольного соглашения с организацией. Получается, что на текущий момент финансовые претензии к клубу аннулированы и наказание приведено в исполнение. «Милан» в любом случае, скорее всего, был бы дисквалифицирован в еврокубках в сезонах 2022/23 и 2023/24, что уже, в свою очередь, могло означать потенциальное исключение из Лиги чемпионов. Сейчас же у менеджеров появилось время на то, чтобы привести в порядок финансовую отчётность и избежать такого развития событий. 30 июня на своём сайте журнал Forbes опубликовал статью, в которой расценил выбранную тактику новых владельцев как явную демонстрацию чёткого плана действий.

Кроме того, соглашение между «Миланом» и УЕФА даёт клубу определённую свободу на трансферном рынке, одновременно с этим освобождая от необходимости продавать кого-то из своих лидеров. Теперь при послаблении финансового давления руководство может заняться точечным усилением команды, попытавшись сохранить её костяк.

Если говорить о сугубо спортивных задачах, которые стоят перед «Миланом» на следующий сезон, то и здесь можно увидеть свои плюсы. Под руководством нового тренера команда постарается сконцентрироваться на внутреннем первенстве, чтобы по его итогам квалифицироваться в Лигу чемпионов. В конце концов, в прошлом сезоне подопечным Гаттузо не хватило до заветной цели всего одного очка. Поэтому и сейчас подобного рода амбиции совсем не кажутся утопическими.

Нынешний владелец «Милана» — хедж-фонд Elliott

Как бы ни закончился предыдущий сезон, каждый новый для клуба и его поклонников — это ожидание чего-то лучшего. Наверное, нельзя болеть за команду, не веря в то, что тяжёлые времена когда-нибудь пройдут. За последние годы в «Милане» случилось множество изменений, в том числе и глобальных. Мучения начались ещё при Берлускони, потом продолжились при китайцах, но, может, в конце концов закончатся при нынешнем владельце — американском фонде Elliott. Правда, нужно быть реалистом — по объективным причинам план руководства не предусматривает сценарий блицкрига.

Эпоха китайцев в «Милане» оказалось очень непродолжительной. Она началась с громких обещаний и закончилась большим провалом, в первую очередь для самих китайцев. Из огромного количества хаотичных действий и радикальных решений, к сожалению, не вышло ничего хорошего. Американцы действуют более поступательно, не строя воздушных замков и следуя намеченному плану.

Корпоративные изменения

Как известно, команды выигрывают матчи, а клубы — трофеи. Чётко и эффективно выстроенная структура менеджмента — залог успеха. С тех пор как «Милан» перешёл в руки Elliot, его руководящий состав полностью поменялся. Даже по сравнению с прошлым годом произошёл ряд кадровых перестановок. Паоло Мадьдини занял пост технического директора, Звонимир Бобан стал руководителем футбольного отдела, а должность спортивного директора досталась пришедшему из «Ромы» Фредерику Массаре.

Ещё раньше кресло генерального директора занял Иван Газидис , известный по своей работе в лондонском «Арсенале». Исключение «Милана» из Лиги Европы на следующий сезон как средство достижения финансового баланса — в первую очередь его инициатива. С именем Газидиса связаны большие надежды и в то же время опасения болельщиков. Он известен тем, что ориентируется на стратегию омоложения состава и отказ от приобретения дорогостоящих топ-игроков. Понятно, что при выбранном курсе результаты приходят несколько позже, чем многим того хотелось бы. Однако в условиях ограничений со стороны УЕФА, возможно, это единственный правильный путь. Во всяком случае, если вы не «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Новый тренер

По окончании прошлого сезона команду покинул Дженнаро Гаттузо. Рино отдал всего себя клубу и, вероятно, добился большего, чем можно было от него ожидать, — команда финишировала на 5-м месте, лишь самую малость не дотянувшись до зоны Лиги чемпионов. В следующем сезоне «Милан» будет выступать под руководством Марко Джампаоло . Инициатором его приглашения выступил Паоло Мальдини . Как можно относиться к его назначению? Если вы ждали топ-тренера, то для вас это большое разочарование. Но объективная реальность такова, что прямо сейчас топ-специалист в «Милане» — это скорее из области фантастики. Клуб просто не может позволить себе тренера с зарплатой условного Конте, а условный Конте не видит для себя причин идти в клуб, чьи амбиции на данный момент не соответствуют его представлению о себе.

Джампаоло пригласили как менеджера, способного эффективно работать с молодёжью и привить команде комбинационный стиль. Если всё пойдёт согласно плану, то Марко — тренер на перспективу. В самой Италии его видение футбола часто сравнивают с Маурицио Сарри. (К слову, в прошлом сезоне его скромная «Сампдория» показала 5-й результат по количеству забитых мячей в Серии А). Джампаоло играет преимущественно по схеме 4-3-1-2, что при наличии игроков с нужными ему характеристиками подразумевает акцент на атаку. Если руководство клуба гарантирует ему достаточный кадровый ресурс (конечно, в рамках своих возможностей), думаю, он сможет поставить интересный созидательный футбол. Не этого ли все так ждут последние годы?

Трансферная политика

Как уже было сказано, в ближайшее время громких приобретений болельщикам красно-черных ожидать не стоит. Клуб сосредоточится на подписании молодых и потенциально перспективных игроков. Ответственность за их прогресс возлагается, естественно, на тренерский штаб. В то же время команду покинет целый ряд футболистов, у которых закончился срок действия контракта. Среди них Абате, Монтоливо и Сапата. Поэтому так или иначе россонери ждет очередное обновление состава.

На данный момент «Милан» находится в стадии глобальной перестройки (пусть уже и не в первый раз). Гарантий того, что он в скором времени добьётся высот эпохи дона Сильвио, нет. Более того, такой сценарий скорее маловероятен. Но, анализируя работу нового руководства, его стремление реализовать финансово стабильный проект, а также желание привлечь в структуру клуба легенд, заботясь о его имидже, есть предпосылки полагать, что у «Милана» наконец появится поступательное движение вперёд. Осмысленное и целенаправленное.

Другое дело, что многим подобное развитие событий может показаться неудовлетворительным. Слишком уж сильным был «Милан» в своё время, и слишком уж затянулся кризис, чтобы ждать ещё. Очень велико несоответствие между ожиданиями и тем, что происходит в реальности. Но если смотреть на вещи объективно, то по крайней мере сейчас поводов для пессимизма нет. Думаю, нижняя точка падения пройдена, а значит, амплитуда неизменно потянется вверх.