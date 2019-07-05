Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ари поделился мнением о расизме в России 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился мнением о проблеме расизма в футболе, сообщает Sports.ru Форвард выразил свое отношение к расизму и сообщил при каких условиях сказанные в его адрес слова становятся обидными.
"Я считаю, что Россия является неотъемлимой частью Европы и государством с образованными людьми. В настоящее время инцидентов, связанных с расизмом в нашей стране практически нет.
Если злобно или с пренебрежением кто-то назовет меня шоколадкой — то это будет считаться проявлением расизма. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: "Ты — моя шоколадка" или "Ты — моя горилла", то у меня проблем не возникнет", — сказал Ари.
Ранее адвокат рассказал, куда этапировали футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Газета.Ru: последние новости
Адвокат Кокорина рассказал, куда этапировали футболистов Наставник "Локомотива" рассказал о пользе алкоголя Заболотный отказывается переходить в "Сочи" из-за денег
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Sports.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адская гора»: сотни велосипедистов упали в Альпах
Канадский хоккеист назвал русских транжирами2
«Москальская рожа ляжет»: футболист угрожает России7
Никитин принес России третью медаль Универсиады
«Краснодар» обыграл «Спартак»4
Видео
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
03:15
«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ
Хоккей Статьи
00:50
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Теннис
00:26
Зарипов броском шайбы отвинтил крышку бутылки
Хоккей
00:38
Кокорин восстал против системы
Футбол
Больше видео