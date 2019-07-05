Ари поделился мнением о расизме в России 

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился мнением о проблеме расизма в футболе, сообщает Sports.ru Форвард выразил свое отношение к расизму и сообщил при каких условиях сказанные в его адрес слова становятся обидными.
"Я считаю, что Россия является неотъемлимой частью Европы и государством с образованными людьми. В настоящее время инцидентов, связанных с расизмом в нашей стране практически нет.
Если злобно или с пренебрежением кто-то назовет меня шоколадкой — то это будет считаться проявлением расизма. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: "Ты — моя шоколадка" или "Ты — моя горилла", то у меня проблем не возникнет", — сказал Ари.
Ранее адвокат рассказал, куда этапировали футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.