Ари поделился мнением о расизме в России

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари поделился мнением о проблеме расизма в футболе, сообщает Sports.ru Форвард выразил свое отношение к расизму и сообщил при каких условиях сказанные в его адрес слова становятся обидными.

"Я считаю, что Россия является неотъемлимой частью Европы и государством с образованными людьми. В настоящее время инцидентов, связанных с расизмом в нашей стране практически нет.