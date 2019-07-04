Ему снилась война ещё до её начала. Украинец, который угрожал «Краснодару»

Для него тема России и Украины уже давно стала особенной.

На пятницу, 5 июля, у «Краснодара-2» запланирован товарищеский матч с венгерским клубом «Халадаш». За день до игры украинский полузащитник этой команды Юрий Габовда оставил сообщение в «Инстаграме»: «Завтра играем против „Краснодара“. Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!».

«Краснодар» отказался от комментариев по поводу этого. А венгерский клуб заявил «Чемпионату» следующее: «Наш клуб осуждает пост на странице Габовды в социальной сети. Футбол находится вне политики. Юрий не сыграет завтра в товарищеском матче против „Краснодара-2“. Разумеется, мы спросили у футболиста об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали». Однако есть основания полагать, что атором поста был всё-таки сам хавбек. В интернете сохранилось интервью, в котором полузащитник подробно рассказывал о своём отношении к России. Среди прочего Габовда утверждал, что ему снился вещий сон.

«Накануне инцидента в Азовском море мне приснился ужасный сон о войне. Снилось, что мой отец — на фронте, защищает нас от агрессора. Утром рассказал об этом жене, и в тот же день русские атаковали наши корабли. В течение пяти лет Украина пережила столько проблем! Я всегда внимательно за всем следил и очень трудно пропускал это через себя. Момент с захватом в плен наших моряков переполнил чашу моего терпения. Было навязчивое ощущение, что вот теперь начнётся полномасштабная война. Как гражданин Украины, который любит своё государство, хотел хоть как-то поддержать соотечественников», — сказал украинец в интервью «Футбол 24».

В прошлом году Габовда устроил акцию в поддержку Украины, выступая в Венгрии. Он вышел на поле в майке с надписью «Молюсь за Украину».

«Возникла идея с надписью на майке. Обратился к администратору клуба — он помог мне её реализовать. Сразу предупредил:

«Юра, я выполню твою просьбу, но имей в виду: если это попадёт на телевидение, у клуба и у тебя лично могут возникнуть проблемы». Я решил: пусть штрафуют, не боюсь, ведь не делаю ничего провокационного или уголовного. Вышел на поле в этой специальной майке и после матча с гордостью её продемонстрировал, почтив таким образом воинов, которые защищают нашу независимость.

После моего поступка телевидения и соцсети (прежде всего в Украине) гудели так, что венгерские СМИ не могли не скопировать этого. Они уделили достаточно времени, чтобы показать, что происходит в нашей стране. И, наверное, благодаря такому резонансу, благодаря массовому принятию моего месседжа никаких штрафных санкций ко мне не применили», — рассказал полузащитник.

Кроме того, Габовда заявил, что не приемлет для себя выступления в чемпионате России и не понимает, с какими глазами затем возвращаться домой к друзьям и фанатам. По его словам, у него и семь лет назад не возникало желания ехать в РПЛ. А ещё он разочаровался тем, что нынешний тренер «Спартака» Олег Кононов надел футболку с изображением Путина.

«Это мне очень не понравилось. Огромный косяк с его стороны. Не знаю истинных мотивов такого поступка. Возможно, тренера подставили. Но если принимать во внимание его период в «Карпатах», никто не скажет о Кононове что-то плохое. Далеко не все удостаиваются звания «Почётного гражданина Львова». Это о чём-то да говорит. Ранее приветствовал Георгиевича с днём рождения и другими праздниками. Последние 2-3 лет уже не общаемся».