В РФС отреагировали на угрозы украинского футболиста в адрес российского клуба

«Никто этим заниматься и наказывать его не будет — ни РФС, ни УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций]. Для них нет предмета расследования, кому это нужно?» — заявил Колосков. Он добавил, что никаких санкций к игроку не поступит, и на его слова не стоит обращать внимание.

Ранее 4 июля украинец выложил пост в Instagram с угрозами в адрес игроков «Краснодара-2». «Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет», — написал он. Позже пост был удален, а футболист заявил, что его аккаунт взломали.

В клубе сочли поведение полузащитника неприемлемым и наказали его. В итоге спортсмен не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2». Встреча между командами состоится 5 июля.