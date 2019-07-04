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В РФС отреагировали на угрозы украинского футболиста в адрес российского клуба 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на угрозы украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды в адрес «Краснодара-2». Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Никто этим заниматься и наказывать его не будет — ни РФС, ни УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций]. Для них нет предмета расследования, кому это нужно?» — заявил Колосков. Он добавил, что никаких санкций к игроку не поступит, и на его слова не стоит обращать внимание.
Ранее 4 июля украинец выложил пост в Instagram с угрозами в адрес игроков «Краснодара-2». «Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет», — написал он. Позже пост был удален, а футболист заявил, что его аккаунт взломали.
В клубе сочли поведение полузащитника неприемлемым и наказали его. В итоге спортсмен не выйдет на поле в матче с «Краснодаром-2». Встреча между командами состоится 5 июля.
30-летний Габовда выступает за «Халадаш» с 2018 года. Также он известен по выступлениям за минское «Динамо» и ряд украинских клубов.
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Футбол , Юрий Габовда , Вячеслав Колосков , УЕФА , РФС , Динамо , Чемпионат.com
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