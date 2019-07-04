«Глаза опухли от слез»: Буффон вернулся в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус». Спустя год, проведенный в Париже, легенда туринского клуба продолжит карьеру с целью побить вечный рекорд Паоло Мальдини

Легендарный итальянский вратарь официально подписал контракт с туринским «Ювентусом», вернувшись в клуб, в котором провел 17 лет. По информации пресс-службы «бьянконери», соглашение с 41-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2020 года.

«Когда ДжиДжи ушел от нас, наши глаза опухли от слез. Он был больше, чем просто капитан: наша легенда и символ. Вероятно, каждый из нас до последнего надеялся и верил, что нить между «Юве» и Буффоном не будет разорвана. И вот он снова здесь. ДжиДжи возвращается домой!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте черно-белых.

В мае 2018 года Буффон шокировал не только поклонников «Юве», но и всех любителей большого футбола, объявив об окончании своей карьеры в футболке «Старой синьоры», вместе с которой 11 раз становился чемпионом Италии, а также трижды добирался до финала Лиги чемпионов. Тогда 41-летний голкипер принял решение освободить свое место более молодым коллегам по амплуа и уехал покорять вершины Франции, подписав контракт с «ПСЖ» сроком на один год. Несмотря на то, что Буффон провел за парижан 25 игр за весь прошедший сезон и выиграл чемпионат Франции, попутно завоевав Суперкубок страны, стать основным игроком команды Томаса Тухеля у него не удалось.

В результате, когда пришла пора начать переговоры о продлении соглашения, легендарному вратарю предложили роль запасного голкипера. Однако Буффон на данные условия не согласился.

«Я отказался от больших денег, и опция продления контракта не была активирована. В 41 год у меня существует практически физическая потребность в эмоциях. Эмоция — это энергия и мечта. Я нахожусь в необычайном состоянии безмятежности, полного расслабления, когда перед тобой открыты все двери, которые могут закрыться как через двенадцать месяцев, так и через пятнадцать дней», — говорил Буффон.

К слову о деньгах: в «ПСЖ» итальянец зарабатывал €8 млн в год. В «Ювентусе» же Буффон будет получать €1,5 млн без учета бонусов.

Вернувшись в Турин, ДжиДжи рассказал, что данный вариант был наиболее рациональным и подходящим для него.

«Я счастлив, что вернулся домой и снова имею возможность обнять вас и получить ваши объятия. Это один из самых красивых и счастливых дней в моей жизни. Сегодня я получил доказательства того, что жизнь невероятна и всегда стоит мечтать», — заявил Буффон.

Говоря о вариантах, то западные СМИ называли сразу несколько клубов, которые вышли на именитого вратаря с предложением о сотрудничестве. Среди них, в частности, фигурировали английский «Лидс Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе, португальский «Порту», турецкий «Фенербахче», «Барселона», которая была готова взять Буффона на замену Марку-Андре тер Стегену, а также «Парма», где итальянец начинал свою профессиональную карьеру. Позднее сам голкипер утверждал, что действительно имеет несколько предложений, но выбрал в итоге «Ювентус».

По информации Sport Mediaset, Джанлуиджи был готов завершить футбольную карьеру и занять пост менеджера в туринском клубе, однако вратарь, по данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, согласился на роль дублера основного голкипера «Юве» Войцеха Щенсного. При этом отмечается, что сам Буффон поставил одно, важное для него условие: провести минимум восемь матчей в чемпионате Италии, чтобы побить вечный рекорд бывшего капитана «Милана» Паоло Мальдини, который провел наибольшее количество поединков в Серии А.

Легенда «россонери» сыграл в 647 встречах итальянского первенства, тогда как на счету Буффона 640 матчей. Третью строчку занимает бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти (619 игр), уже завершивший профессиональную карьеру, как и Мальдини.