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Экс-защитник «Боруссии» вернулся в Бундеслигу 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: Reuters
Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Неван Суботич вернулся в Бундеслигу, заключив контракт берлинским "Унионом", передает Sport24.
Столичный клуб подписал контракт с бывшим защитником сборной Сербии сроком на два года. 30-летний игрок перешел в команду на правах свободного агента.
Прошлый сезон серб провел во французском "Сент-Этьене". За полтора года Суботич сыграл 44 матча.
Наиболее успешный отрезок карьеры защитник провел, выступая за дортмундскую "Боруссию". В составе "черно-желтых" он сумел завоевать два чемпионских титула и два кубка Германии.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен принял решение завершить карьеру.
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