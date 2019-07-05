Экс-защитник «Боруссии» вернулся в Бундеслигу

Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Неван Суботич вернулся в Бундеслигу, заключив контракт берлинским "Унионом", передает Sport24.

Столичный клуб подписал контракт с бывшим защитником сборной Сербии сроком на два года. 30-летний игрок перешел в команду на правах свободного агента.

Прошлый сезон серб провел во французском "Сент-Этьене". За полтора года Суботич сыграл 44 матча.

Наиболее успешный отрезок карьеры защитник провел, выступая за дортмундскую "Боруссию". В составе "черно-желтых" он сумел завоевать два чемпионских титула и два кубка Германии.