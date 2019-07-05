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Экс-супруг Ольги Бузовой пришёл на свадьбу друга на костылях 

News.ru 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов появился на свадьбе своего друга — рэпера T-killah на костылях. Спортсмен пришёл в сопровождении жены Анастасии Костенко.
Свадьба 30-летнего рэпера состоялась в элитном загородном комплексе Luxury Village в Барвихе. Женой музыканта Александра Тарасова стала телеведущая Мария Белова, которой певец сделал предложение в мае прошлого года.
Дмитрий Тарасов, получивший травму после последнего матча, теперь вынужден ходить только на костылях, но даже это не помешало ему прийти на свадьбу к другу. Фото со свадьбы бывший муж Ольги Бузовой опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах есть и виновники торжества.
Ранее News.ru сообщал, что полузащитник Дмитрий Тарасов, который вскоре покинет московский футбольный клуб «Локомотив», прооперирован.
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Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Александр Тарасов , Мария Белова , Локомотив
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