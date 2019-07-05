Экс-супруг Ольги Бузовой пришёл на свадьбу друга на костылях

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов появился на свадьбе своего друга — рэпера T-killah на костылях. Спортсмен пришёл в сопровождении жены Анастасии Костенко

Дмитрий Тарасов, получивший травму после последнего матча, теперь вынужден ходить только на костылях, но даже это не помешало ему прийти на свадьбу к другу. Фото со свадьбы бывший муж Ольги Бузовой опубликовал на своей странице в Instagram. На кадрах есть и виновники торжества.