Ведущая стала жертвой домогательств российских футбольных фанатов

Спортивная журналистка Мария Командная сообщила радиостанции «Говорит Москва» подробности конфликта с болельщиками футбольного клуба «Спартак» на трибунах во время игры на Кубке Париматч Премьер в Австрии.

По ее словам, болельщики пытались к ней приставать.

«У нас с фанатами была перепалка, потому что они меня оскорбили, думая, что я не русская. Мне, конечно, было очень неприятно. Это говорит об отношении многих футбольных фанатов к девушкам. Они были пьяные и решили ко мне немного поприставать», — рассказала Командная.

Оператор журналистки запечатлел произошедшее. На ролике видно, как фанаты шумят и мешают журналистке вести репортаж.

Командная отметила, что не обижается на болельщиков и не ожидает официального комментария от клуба «Спартак».

«На дураков не обижаются. Наказывать фанатов я тоже не знаю, как и за что», — добавила она.

Журналистка уточнила, что это не первый раз, когда она столкнулась с подобным отношением на футбольных трибунах.

Инцидент произошел на турнире в Австрии во время игры между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Съемку спортивной журналистки прервали фанаты московского клуба, исполнившие матерную кричалку. Девушка решила уйти и продолжить работу вместе с оператором в другой части трибун.