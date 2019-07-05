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Ведущая стала жертвой домогательств российских футбольных фанатов 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Спортивная журналистка Мария Командная сообщила радиостанции «Говорит Москва» подробности конфликта с болельщиками футбольного клуба «Спартак» на трибунах во время игры на Кубке Париматч Премьер в Австрии.
По ее словам, болельщики пытались к ней приставать.
«У нас с фанатами была перепалка, потому что они меня оскорбили, думая, что я не русская. Мне, конечно, было очень неприятно. Это говорит об отношении многих футбольных фанатов к девушкам. Они были пьяные и решили ко мне немного поприставать», — рассказала Командная.
Оператор журналистки запечатлел произошедшее. На ролике видно, как фанаты шумят и мешают журналистке вести репортаж.
Командная отметила, что не обижается на болельщиков и не ожидает официального комментария от клуба «Спартак».
«На дураков не обижаются. Наказывать фанатов я тоже не знаю, как и за что», — добавила она.
Журналистка уточнила, что это не первый раз, когда она столкнулась с подобным отношением на футбольных трибунах.
Инцидент произошел на турнире в Австрии во время игры между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Съемку спортивной журналистки прервали фанаты московского клуба, исполнившие матерную кричалку. Девушка решила уйти и продолжить работу вместе с оператором в другой части трибун.
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Футбол , Мария Командная , Спартак , Радиостанция "Говорит Москва"
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