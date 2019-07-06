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«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: EPA
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату. Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанского клуба.
В следующем сезоне 26-летний футболист будет выступать за "Атлетико" на правах аренды согласно действующему соглашению между клубами. После сезона-2019/20 Мората станет полноправным игроком команды.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Челси" хотел вернуть Морату из аренды из-за запрета на трансферы, наложенного на английскую команду.
Мората в сезоне-2018/19 провел за "Атлетико" 41 матч в разных турнирах, в которых отметился 15 голами и одной передачей. В "Челси" он перешел в 2017 году, в составе клуба стал обладателем Кубка Англии.
Также он выступал за испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". В составе "Реала" он становился двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, дважды выигрывал Лигу чемпионов, по разу — Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Вместе с "Ювентусом" дважды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии, по разу становился победителем Суперкубка Италии и Лиги чемпионов.
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Футбол , УЕФА , Реал
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