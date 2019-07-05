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Мем с отсылкой к порно оскорбил «Ростов» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство "Ростова" остро отреагировало на слова главы клуба песчанокопской "Чайки" Андрея Чайки, сообщает ТАСС
Представитель клуба из села Песчанокопское назвал фанатов соперников больными людьми и посоветовал им обратиться к психологу после того, как те не захотели делить домашний стадион "Ростова" с болельщиками "Чайки.
Позже в фанатском паблике сельского клуба появился мем с отсылкой к порнографическому фильму, который позже был удален.
После этого представители "Ростова" решили подать жалобу в Российский футбольный союз (РФС).
Ранее сообщалось, что болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", где будут проходить матчи дебютанта Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Футбол , Андрей Чайка , РФС , ИТАР-ТАСС
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