Мем с отсылкой к порно оскорбил «Ростов»

Руководство "Ростова" остро отреагировало на слова главы клуба песчанокопской "Чайки" Андрея Чайки , сообщает ТАСС

Представитель клуба из села Песчанокопское назвал фанатов соперников больными людьми и посоветовал им обратиться к психологу после того, как те не захотели делить домашний стадион "Ростова" с болельщиками "Чайки.

Позже в фанатском паблике сельского клуба появился мем с отсылкой к порнографическому фильму, который позже был удален.

После этого представители "Ростова" решили подать жалобу в Российский футбольный союз (РФС).

Ранее сообщалось, что болельщики "Ростова" выразили недовольство заявлениями со стороны футбольного клуба "Чайка" относительно "Ростов-Арены", где будут проходить матчи дебютанта Футбольной национальной лиги (ФНЛ).