Адвокат Мамаева: в колонии будет футбольное поле

По его словам, Мамаев сможет играть в футбол.

"Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроём сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют", — сказал Бушманов.

Также он отметил, что фигуранты этого дела впервые оказались в одной камере.

"Могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония — там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря", — добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поставили памятник.