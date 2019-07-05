Адвокат Мамаева: в колонии будет футбольное поле 

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал подробности пребывания футболиста в белгородском СИЗО, сообщает "Чемпионат.com".
По его словам, Мамаев сможет играть в футбол.
"Мой коллега сегодня уже посетил Мамаева в Белгороде. Все нормально добрались, втроём сидят в одной камере СИЗО и ждут этапа. Условия в СИЗО человеческие, претензий ребята не имеют", — сказал Бушманов.
Также он отметил, что фигуранты этого дела впервые оказались в одной камере.
"Могут общаться вместе после суда в первый раз. Их отправят в Алексеевку, в ИК-4. Это будет на следующей неделе. Я там не был, но это образцовая колония — там есть и спортивная площадка, футбольное поле, производство. Эта исправительная колония находится на месте бывшего концлагеря", — добавил адвокат.
Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву поставили памятник.