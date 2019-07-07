«Это коррупция»: Месси и Аргентину засудили на Кубке Америки

Сборная Аргентины со скандалом покинула Кубок Америки — 2019, завоевав бронзовые медали и обвинив организаторов турнира в «судейской коррупции». В матче за третье место красную карточку за потасовку получил капитан «альбиселесте» Лионель Месси . По его мнению, КОНМЕБОЛ делает все, чтобы сделать чемпионом Бразилию.

Кубок Америки — 2019, который проходит в Бразилии, близок к своему завершению. Накануне состоялся матч за третье место, в котором принимали участие сборные Аргентины и Чили. Несмотря на победу и завоеванные бронзовые медали, для «альбиселесте» турнир оказался провальным. Они не только еле выползли в плей-офф, но и уступили в полуфинале хозяевам турнира, а, победив в игре за бронзу Чили, некоторые игроки и вовсе устроили демарш, проигнорировав церемонию награждения.

Матч состоялся на стадионе «Арена Сан-Паулу» в Сан-Паулу и завершился со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Уже на 12-й минуте встречи нападающий «альбиселесте» Серхио Агуэро убежал к воротам после быстрого розыгрыша стандартного положения в центре поля, обыграл вратаря и переправил мяч в ворота.

Проблемы чилийцев продолжились — спустя несколько минут после пропущенного гола пришлось заменить лидера команды Алексиса Санчеса , получившего повреждение.

А практически сразу после этого был забит второй мяч аргентинцев: Джованни Ло Чельсо красивой передачей отрезал всю линию обороны соперника, отправив снаряд в штрафную, где на него откликнулся Пауло Дибала, удачно перекинувший вратаря.

После двух пропущенных голов нервы у и без того вспыльчивых игроков Чили начали откровенно сдавать. Сначала потасовку устроил Артуро Видаль , за что получил желтую карточку, а под конец первого тайма сцепились капитан аргентинской сборной Лионель Месси и хавбек чилийцев Гари Медель

Конфликт произошел из-за того, что Месси случайно толкнул соперника, когда упустил мяч за пределы поля. Они начали толкаться, а другие игроки попытались их разнять, пока в игру не вмешался арбитр. Марио Альберто Диас де Вивар тут же показал красную карточку пятикратному обладателю «Золотого мяча» и Меделю.

Наверняка серьезного столкновения бы не произошло, однако после двух удалений разборки между футболистами продолжались еще три-четыре минуты.

«Удаление? Желтой карточки для каждого было бы достаточно. Важно, что Аргентина хорошо завершила турнир. Думаю, тот эпизод судье все же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR (система видеоповторов — «Газета.Ru») тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

На сторону Месси стал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер . По его мнению, не беря в расчет личность капитана «альбиселесте», в этом эпизоде не было удаления.

«Это привлекло мое внимание, потому что это был Месси, но на мое мнение не повлиял тот факт, что это был Лео. Просто там не было прямой красной, желтой карточки было бы достаточно», — написал Линекер в своем твиттере.

В середине второго тайма все было спокойно до того момента, пока Ло Чельсо в своей штрафной не срубил Чарлеса Арангиса. Судья назначил пенальти, аргентинцы продолжали спорить, а Херман Песселья даже получил желтую карточку. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Видаль, однако до конца встречи больше мячей забито не было.

Для Месси удаление в матче с Чили стало вторым в карьере и первым с 2005 года.

Что интересно, 14 лет назад форвард получил красную карточку тоже в игре за сборную, удалившись в дебютном для себя матче против Венгрии уже спустя минуту после появления на поле. Вчера Месси еще и выразил публичный протест, не явившись на церемонию награждения бронзовыми медалями. Свой поступок капитан Аргентины объяснил тем, что организаторы турнира делают все для победы хозяев турнира.

«Не пошел на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции. Со всем неуважением, которое к Аргентине проявили на протяжении всего турнира. Повторю, что коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его», — приводит слова Месси TyC Sports.

«Не сомневаюсь, что Бразилия станет победителем Кубка Америки. К сожалению, турнир проходит так, чтобы именно эта сборная завоевала трофей. Надеюсь, в финале судьи и VAR не помешают Перу претендовать на победу. Перу может выиграть, но это будет трудно», — уверен он.

Любопытно, что чилийцы были больше расстроены не поражением, а судейством. Несмотря на накал страстей по ходу матча, они поддержали точку зрения, что работа рефери оставила желать лучшего.

«Судейство испортило игру. Командам не дали играть, матч без каких-либо причин накалился. Надеюсь, такого больше не повторится. Считаю, что шоу должны создавать игроки, а не арбитры. Особого желания играть за третье место не было, но мы вышли на поле, чтобы победить», — заявил полузащитник Чили Артуро Видаль.

Медель, с которым поскандалил Месси, и вовсе считает, что они не заслуживали даже предупреждений, не говоря уже о прямых удалениях.

«Согласен с Месси. Честно говоря, не думал, что мы можем даже желтые карточки получить за этот эпизод. Было несколько толчков, а больше ничего. Рефери мог бы справиться с этим моментом гораздо лучше», — сказал чилиец в беседе с Goal.

В КОНМЕБОЛ (организация, управляющая футболом в Южной Америке — «Газета.Ru») полностью отвергли обвинительные упреки со стороны Месси. Согласно официальному заявлению на сайте организации, аргентинец проявил неуважение к турниру.

«Эти обвинения представляют собой неуважение к соревнованию, всем участвующим игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждению, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития южноамериканского футбола с 2016 года», — говорится в тексте.

Финальный матч Кубка Америки состоится сегодня, 7 июля. Сборная Бразилии поборется за золото с командой Перу, которая вышла в финал лишь в третий раз в своей истории. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.