Акинфеев отказался возвращаться в сборную

Игорь Акинфеев поговорил с болельщиками о возвращении в сборную России. Беседа состоялась 7 июля на ВЭБ Арене, куда болельщиков ЦСКА пригласили посмотреть на тренировку команды и неформально пообщаться с игроками.

Один из фанатов поинтересовался у Акинфеева, возможно ли его возвращение в сборную России.

«Думаю, что это маловероятно, — сказал Акинфеев. — Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА. Не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта».

Акинфеев официально завершил выступления за российскую сборную осенью прошлого года. Он защищал ее ворота 14 лет, сыграв в 111 матчах. Это рекордный результат вратарей национальной команды.

Сейчас 33-летний Игорь Акинфеев играет за ЦСКА. Контракт подписан до 2022 года.