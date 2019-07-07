Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасов прокомментировал уход из «Локомотива» 

Soccer News + ещё 7 1 час назад
Фото: Soccer News
Хавбек Дмитрий Тарасов высказался об уходе из "Локомотива".
"Ситуация была неприятной, не продлили контракт — было много разногласий. Недавно разговаривал с фанатами и ввел их в курс дела. Планирую рассказать все подробности прессе.
На матч за суперкубок никто не пригласил. А могли бы, ведь я тоже причастен к тому, что "Локомотив" участвовал в этом матче. У меня нет связи ни с кем из клуба. Попал в трудную ситуацию, когда надо 2-3 месяца без клуба искать, где восстанавливаться от травмы", — заявил Тарасов.
Напомним, что Тарасов был игроком "Локомотива" с 2010 по 2019 год. В составе "железнодорожников" он завоевал четыре трофея.
Soccer News: последние новости
КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну "Крылья Советов" обыграли "Целе" в контрольном матче
Футбол , Дмитрий Тарасов , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ювентус» подпишет защитника «Дженоа»
Названо место проведения матча звезд КХЛ
Игнашевич дебютировал в качестве тренера
Месси могут дисквалифицировать на два года
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар»
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть