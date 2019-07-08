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«37 лет комы»: врачебная ошибка перечеркнула жизнь футболиста 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: скриншот журнала «France Football»
Жан-Пьер Адамс, выступавший за национальную сборную и лучшие клубы страны впал в кому после операции на колене, которое болело с юности. Процедура должна была быть короткой и несложной, но из-за ошибки врачей футболист едва не умер прямо на операционном столе. О судьбе Жан-Пьера Адамса рассказала «Лента.ру».
По данным издания, будущий знаменитый футболист, пик карьеры которого пришелся на 1970-е годы, родился в Сенегале, а во Францию попал, когда ему было восемь лет. От постоянных ветров на корабле, на котором он добился до Франции, у мальчика началось воспаление легких, и его высадили в Марселе, где определили в приют, а спустя время его усыновила пара из предместья Парижа.
Первой профессиональной командой Жан-Пьера Адамса, по данным издания, стал «Ним» в 1970 году. В 1972 году в составе команды Адамс выиграл серебро французского чемпионата. В том же 1972-м Жан-Пьер дебютировал в национальной команде. В 1973-м Жан-Пьер присоединился к «Ницце», где едва ли не каждый сезон (которых было всего четыре) он признавался лучшим в команде, хотя ему приходилось играть на уколах из-за застарелой травмы колена. В начале 1982 года футболист решил окончательно закончить карьеру и стать тренером.
В марте 1982 года Жан-Пьер Адамс лег под нож хирурга. Он доверился рекомендациям знакомого и решился на операцию в местной клинике, в Лионе, потому что в Париже это обошлось бы в несколько раз дороже.
«Было неспокойное время, и по всему Лиону шли забастовки врачей. Рабочих рук не хватало. Один анестезиолог вел сразу восемь операций. В суматохе Жан-Пьер получил двойную дозу наркоза. Кроме того, хирургу Адамса ассистировал стажер, неправильно установивший трубку для вентиляции легких. Сердце не справилось, произошла остановка, и пока спортсмена реанимировали, начались необратимые процессы. Адамс остался жив, но впал в глубокую кому», — отмечает издание.
Жена футболиста Бернадетт Адамс забрала его домой из клиники, с финансами им помогли ПСЖ и «Ним», сразу выделившие 15 тысяч франков. Бывшие клубы Адамса до сих пор иногда проводят благотворительные матчи, часть денег переводя защитнику, которому уже 71 год, говорится в статье.
Бернадетт Адамс даже отказывается думать об эвтаназии, отмечая, что муж реагирует на звуки и сердится, если за ним ухаживает не она.
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Футбол , Статьи , Lenta.ru
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