«Россия — не для него»: «Спартак» мечтает о сыне Хаджи

Самый дорогой трансфер

7 июля румынские СМИ сообщили, что московский «Спартак» предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного «Вииторула», сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.

Чуть позже известный румынский журналист Эмануэл Рошу уточнил, что речь идет о несколько меньшей сумме.

«Gsp.ro сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 миллионов евро? У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше — около 10 миллионов евро, — цитирует Рошу Sport24.

— К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии — «Стандард», «Андерлехт», «Генк». В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать».

Если верить другим средствам массовой информации, то к игроку проявляют интерес и команды посерьезнее — голландский «Аякс», испанская «Севилья», французский «Марсель» и даже сама «Барселона», за которую выступал отец Яниса.

Если состоится трансфер хавбека в «Спартак», то это приобретение наверняка станет самым дорогим для красно-белых в нынешнее межсезонье. Пока же таковым является покупка у итальянской «Ромы» аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе, за которого было заплачено 3 млн евро сразу и может быть заплачено еще столько же в качестве бонусов за достижение спортивных результатов игроком и клубом.

Кто что говорит

Не успели появиться слухи о предметном интересе «Спартака» к футболисту, как в Румынии высказались о его возможном переезде в Россию знаменитые тренеры, работавшие в нашем чемпионате. Причем мнения разделились.

«Я не знаю, куда перейдет Янис. Вам нужно спрашивать об этом у его отца. Говорят, он может продолжить карьеру в России? Я не представляю его там. Россия — не для него, там очень тяжело», — заявил экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу.

А вот бывший главный тренер краснодарской «Кубани» и столичного «Динамо» Дан Петреску, в бытность игроком выступавший вместе с Георге Хаджи за сборную Румынии, наоборот, посоветовал сыну бывшего партнера принимать предложение красно-белых.

«Если «Спартак» действительно интересуется им и делает подходящее предложение, я советую ему перейти в эту команду, которую в России любят больше всего. Даже на их тренировки порой приходит 20 тысяч болельщиков. Фанаты «Спартака» просто невероятны, а сам клуб постоянно стремится к чемпионству», — заявил Петреску.

Сам Хаджи-младший уже также высказался по поводу своего возможного отъезда из «Вииторула», но при этом не конкретизировал, куда именно готов перейти.

«Я готов ко всему, готов играть где угодно. Самое важное, чтобы команда действительно была заинтересована во мне. Лучший вариант для меня — перейти в команду, которая хочет приобрести меня больше всех, где я точно буду играть, — «Вииторул» поддерживает меня, не заставляет меня выбирать самый выгодный вариант. Я могу выбрать тот вариант, при котором я буду играть. У меня впереди вся карьера, и я хочу развиваться как футболист».

Протекция отца и провал в Италии

Янис Хаджи дебютировал в профессиональном футболе, когда ему было 16 лет, причем в состав его поставил тренировавший тогда фактически созданный им «Вииторул» Георге Хаджи. На этом прославленный форвард не остановился и через несколько месяцев дал своему юному сыну еще и капитанскую повязку в команде.

В первом сезоне в семи проведенных играх за «Вииторул» Хаджи-младший отметился одним голом, в следующем чемпионате Румынии отыграл 31 матч, забив три мяча, после чего отправился в итальянскую «Фиорентину».

«Опыт полученный в «Фиорентине» очень помог Янису. Единственная проблема заключалась в том, что он не играл и его карьера забуксовала. У нас была возможность выкупить его обратно, чем мы и воспользовались», — рассказывает Хаджи-старший.

Правда, с игровой практикой у 17-летнего румына было плохо. Он беспросветно сидел под Федерико Кьезой и принял участие только в двух играх Серии А.

Однако ставить крест на таланте сына «Карпатского Марадоны» было очень рано. Вернувшись в Румынию, он выдал мощные полтора года в «Вииторуле». Сначала в половине сезона-2017/18 он в 14 играх отметился статистикой 6+4, а в прошлом сезоне отыграл 31 матч, забил 10 голов (пять с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

Национальный лидер

Яркая игра Хаджи-младшего привлекла внимание тренеров национальной сборной, за которую он уже дебютирвал.

При этом 20-летний атакующий полузащитник продолжил выступать и за молодежную сборную страны, в составе которой только что выдал шикарный чемпионат Европы!

На групповом этапе Хаджи забил по голу в ворота Хорватии с Николой Влашичем (4:1) и суперталантливой сборной Англии, которую румыны перестреляли в триллера после часа безголевого футбола (4:2).

Румынская молодежка уступила только в драматичном полуфинале сверстникам из Германии, пропустив решающий гол в самом конце матча, но Янис Хаджи действительно может занести Евро U-21 себе в актив.

«Думаю, Янис может достичь высокого уровня. Он умен и обладает сильными индивидуальными качествами. Он Хави из Румынии», — несколько притянул за уши сравнение отец футболиста, играющего все же несколько в более высокой позиции.

Но факт в том, что Хаджи-младший действительно является одним из самых талантливых футболистов Румынии. Достаточно сказать, что национальный гранд бухарестская «Стяуа» предлагала ему контракт, в котором было прописано место молодого полузащитника в стартовом составе и отсутствие у тренера права менять его по ходу матчей!

Для «Спартака» приобретение Яниса Хаджи может стать действительно серьезным усилением, вот только смогут ли прижимистые красно-белые выдержать серьезную конкуренцию с иностранными клубами, особенно без места в Лиге чемпионов?