Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина

Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева , передает РИА "Новости".

Полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове проинформировала, что по предварительным данным инцидент был несчастным случаем.

"Расследование по этому делу подходит к концу, анализируются результаты последних экспертиз. В предварительном порядке можно сказать, что из ныне собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека. Судя по всему, речь идет о несчастном случае", — сообщила Йежкова.

Инцидент произошел 10 мая. Бобкова выпала с балкона четвертого этажа и получила многочисленные травмы разной степени тяжести.

Ранее отсидевший 13 лет футболист высказался о рисках Кокорина и Мамаева в колонии.