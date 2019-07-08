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Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: instagram.com/katenkapugovka
Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Полковник Ивана Йежкова из краевого управления полиции города Градец-Кралове проинформировала, что по предварительным данным инцидент был несчастным случаем.
"Расследование по этому делу подходит к концу, анализируются результаты последних экспертиз. В предварительном порядке можно сказать, что из ныне собранных материалов ничто не свидетельствует о том, что причиной падения Бобковой могло быть вмешательство другого человека. Судя по всему, речь идет о несчастном случае", — сообщила Йежкова.
Инцидент произошел 10 мая. Бобкова выпала с балкона четвертого этажа и получила многочисленные травмы разной степени тяжести.
Ранее отсидевший 13 лет футболист высказался о рисках Кокорина и Мамаева в колонии.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , РИА Новости
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