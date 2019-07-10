Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Барселоне» не хватило денег на Гризманна 

Lenta.ru + ещё 7 55 минут назад
Фото: РИА Новости
«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщает AS.
По информации источника, каталонцы собирались выплатить деньги мадридцам и в пятницу, 12 июля, представить игрока. Однако руководство «Барселоны» столкнулось с проблемой из-за отказа банков предоставить финансовые гарантии. «Атлетико» же отказался предоставить рассрочку — в Мадриде хотят получить всю сумму одним траншем.
Из-за этого зарплаты сотрудникам клуба были перечислены с задержкой. Работники «Барселоны» получили деньги за июнь на три дня позже.
7 июля сообщалось, что Гризманн намерен воспользоваться пунктом о выкупе собственного контракта у «Атлетико» и стать свободным агентом. «Барселона» является главным претендентом на 28-летнего француза. Каталонцы вели переговоры с форвардом на протяжении сезона-2018/2019, за что были раскритикованы руководством «Атлетико».
После сезона-2018/2019 Гризманн объявил, что покинет Мадрид. Он выступает за клуб с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции форвард стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.
Последние новости
Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги Российский сторожевик зашел в зону учений Украины и НАТО В России заявили о разгерметизации реактора затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец»
Комментарии
Футбол , Антуан Гризманн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
Олимпийского чемпиона обвинили в избиении
Джикия прокомментировал свое назначение
«Манчестер Юнайтед» определился с ценой за Погба
Головин сменил имидж
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение