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Балотелли заинтересовал полицию 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в инцидент, связанный с полицией, сообщает Football Italia.
Органы правопорядка заинтересовались случаем, который произошел два года назад. Форвард поспорил с прохожим, заплатил ему € 2 тыс., для того, чтобы тот разделся до трусов и съехал на своем мопеде в реку.
Футболист может быть обвинен в двух пунктах — организация азартных игр и намеренное загрязнение окружающей среды.
На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. Последним клубом Балотелли был французский "Марсель".
Ранее Николай Валуев объяснил свое фото с убитым медведем.
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