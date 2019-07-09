Променял на «Зенит»: как Сутормин сбежал из «Рубина»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин , перебравшийся в нынешнее межсезонье в казанский «Рубин», начнет сезон в санкт-петербургском «Зените», куда его уже продал клуб из Казани. «Газета.Ru» рассказывает о самой странной трансферной истории этого лета.

Яркий сезон

25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который до прошлого сезона никогда не играл в Российской премьер-лиге, провел ярчайший сезон за вернувшийся туда из ФНЛ «Оренбург».

Команда Владимира Федотова стала открытием чемпионата России, взлетев на великолепное седьмое место по итогам турнира, и это вряд ли было бы возможно без отличной игры Сутормина.

Полузащитник провел действительно качественный сезон, отметившись в 29 играх РПЛ восемью голами и двумя результативными передачами.

При этом в первой части сезона из-за непростой кадровой ситуации в команде Федотова он закрывал непривычную для себя позицию правого защитника, и все равно был одним из самых задействованных в атаках футболистов клуба, ну а весной он и вовсе прогремел пятью забитыми в чемпионате мячами (больше на этом отрезке отличился только иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун).

Сутормин оказался в поле зрения и тренерского штаба сборной России и даже был назван в расширенном списке игроков к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра, пусть пока и не попал в итоговую заявку.

Еще до наступления лета всем стало очевидно, что выступление Алексея приведет к переходу в более серьезный клуб, и летом «Оренбург» ожидаемо выступил в роли продавца.

Переход-фантом

Главный претендент на полузащитника был очевиден еще по ходу сезона. Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак несколько раз открыто хвалид Сутормина на пресс-конференциях после матчей своей команды (не только с «Оренбургом»).

Именно «Зенит» первым всплыл в переговорах о приобретении игрока летом, а сам хавбек отметил, что был бы очень рад вернуться в сине-бело-голубой клуб, где семь лет назад он немного поиграл за дубль и вторую команду.

Вот только по каким-то причинам переговоры протекали вяло и в какой-то момент вообще застопорились, и тут на горизонте возник еще один фигурант — казанский «Рубин».

Десять дней назад рынок прогремел новостью: Сутормин переезжает в Казань. Сам футболист, говоря об этом трансфере, не без обиды на «Зенит» подчеркнул, что оказался там, где его, очевидно, больше хотели видеть.

Алексей подписал контракт на четыре года, дал интервью пресс-службе, прибыл в расположение команды, поучаствовал в тренировках и даже сыграл в контрольном матче, после чего…вдруг появилась информация, что футболист все-таки может начать сезон именно в «Зените»!

Ход последующих событий мы знаем по слухам и инсайдам, но все выстраивается в достаточно ясную и логичную картину, хоть и очень странную и необычную.

Звонок Миллера

Узнав о переходе Сутормина в «Рубин», Семак очень сильно расстроился. Главный тренер «Зенита» изначально обозначал клубу приобретение Сутормина как одно из ключевых в летней трансферной кампании, а российский паспорт игрока делал эту задачу еще более важной.

О своем беспокойстве специалист рассказал главе «Газпрома» Алексею Миллеру, после чего тот включился в ситуацию.

Говорят, сначала из «Зенита» позвонили в «Оренбург», главным акционером которого является все тот же «Газпром» (команда называлась «Газовик» до первого выхода в РПЛ и вынуждена была сменить название, чтобы не ассоциироваться с «Зенитом» напрямую).

В «Оренбурге» спохватились и постарались откатить трансфер футболиста, отказавшись высылать «Рубину» трансферный сертификат Сутормина, за которого еще не были переведены три млн евро, оговоренные условиями сделки.

Миллер же сделал еще и звонок президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову , который лично курирует дела в «Рубине», и, очевидно, высокопоставленные лица договорились, потому что Сутормин отправился из расположения казанцев в Санкт-Петербург, где прошел медобследование и подписал контракт с «Зенитом» по схеме «3+1».

В итоге продажа оформлена уже из «Рубина», а сумма сделки оказалась той же, что и при переходе-фантоме из «Оренбурга» в казанский клуб.

О футболе с юмором

В конечном счете из нелепой ситуации все вышли довольно неплохо, и помогло в этом действующим сторонам чувство юмора.

В «Оренбурге» предпочли сойти за умных, отмолчавшись, а вот «Рубин» и «Зенит» по-настоящему отожгли, объявив о трансфере.

Твиттер «Рубина» написал о том, что Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените», подчеркнув что полноценный трансфер оформлен уже из казанского клуба. При этом был выложен фотоколлаж с основными событиями за недолгое время пребывания полузащитника в клубе с подписью «Cпасибо за все, Алексей!»

⚡️ Алексей Сутормин переходит в «Зенит» ⚡️



25-летний полузащитник продолжит карьеру в «Зените» — это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами.



Подробнее 👉🏻 https://t.co/CQ9GPYUup0… pic.twitter.com/roWOMdCbm7— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.

«Зенит» же и в вовсе выпустил ролик, в котором показал все клубы, за которые успел поиграть Алексей, включви в него также кадр с презентации в Казани. И все это прошло под музыку к сериалу первой половины 90-х — «Санта-Барбаре», ставшего синонимом бесконченых интриг.

Не отстал и сам футболист. «Спасибо за прекрасную неделю!» — написал Сутормин в своем инстаграме, приложив фотографию, в которой он держит футболку «Рубина» со своей фамилией.

«Это было сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие, — приводит слова Сутормина после заключения контракта официальный сайт «Зенита».

— Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов.

Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это!»