Адвокат Мамаева сообщил, что его подзащитный и Кокорин провели первый день в тюрьме

Насколько хорошо устроились осужденные за хулиганство футболисты, он пока не знает.

Игорь Бушманов рассказал, что в ближайшее время, на этой неделе или в начале следующей приедет к Павлу Мамаеву . Как он и его подельник устроились в камере, пока не знает. Он уточнил, что спортсмены просили передать им нормальную еду, и кое-какие бытовые предметы.

«Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать», — сообщил адвокат.

Пока футболисты находятся на карантине, и в это время могут встречаться только с защитниками и адвокатами. Родственники пока к ним приехать не могут.

«Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем, десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезду в колонию», — рассказал Бушманов.