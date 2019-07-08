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Адвокат Мамаева сообщил, что его подзащитный и Кокорин провели первый день в тюрьме 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Насколько хорошо устроились осужденные за хулиганство футболисты, он пока не знает.
Игорь Бушманов рассказал, что в ближайшее время, на этой неделе или в начале следующей приедет к Павлу Мамаеву. Как он и его подельник устроились в камере, пока не знает. Он уточнил, что спортсмены просили передать им нормальную еду, и кое-какие бытовые предметы.
«Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать», — сообщил адвокат.
Пока футболисты находятся на карантине, и в это время могут встречаться только с защитниками и адвокатами. Родственники пока к ним приехать не могут.
«Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем, десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезду в колонию», — рассказал Бушманов.
Напомним, 4 июля он опроверг информацию о том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин уже этапированы в колонию Белгорода или Белгородской области.
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Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
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