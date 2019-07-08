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В «Монако» считают Головина спасителем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-президент "Монако" Олег Петров поделился мнением об игре российского полузащитника Александра Головина, передает "Спорт-Экспресс".
Головин перешел в клуб французского чемпионата летом 2018 года из московского ЦСКА.
"Саша — серьезный игрок, сильно переживает, много работает, выкладывается, старается. И, насколько знаю, здесь в Монако ведет безупречный образ жизни. Что тоже немаловажно. Жить здесь непросто. Много соблазнов. Но он молодец. Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев внимательно следил за адаптацией Головина, интересовался. Я тоже постоянно за ним наблюдаю.
Мы признательны ему за ту роль, что он сыграл в матче с "Амьеном" (2:0) в предпоследнем туре. Практически Головин стал спасителем. Очень нервная встреча", — заявил Петров.
Ранее сообщалось, что Головин стал лицом новой формы "Монако".
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