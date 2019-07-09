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Салах обратился к фанатам после вылета сборной Египта с КАН-2019 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах обратился к болельщикам после вылета национальной команды из 1/8 финала Кубка африканский наций 2019 года.
«Очень грустно, что мы так быстро покинули Кубок Африки. Ожидали, что будем идти по пути вместе до конца и завоюем чемпионство для нашей преданной публики, которую я должен поблагодарить за поддержку. Надеюсь, что мы будем учиться на ошибках, которые допустили», — написал Салах в своём Twitter.
Сборная Египта проиграла команде ЮАР в 1/8 финала домашнего КАН-2019 со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной и президент Египетской футбольной ассоциации ушли в отставку после вылета с КАН-2019.
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