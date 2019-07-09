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«Если пересеку границу России, я же стану предателем» 

Рамблер + ещё 6 55 минут назад
Фото: страница Даниила Бескоровайного в Facebook
Защитник молодежной сборной Украины Данила Бескоровайный, выступающий за словацкий клуб «Михаловце», посетовал на невозможность навестить бабушку в России.
По его словам, если он пересечет границу с Россией, на Украине его сочтут предателем.
Бескоровайный сказал, что скорее всего отказался бы от предложения перейти в российский клуб, хотя считает, что спорт должен быть вне политики.
«Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители — на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения», — приводит РИА «Новости» слова футболиста.
Игрок посетовал на то, что в России у него живет бабушка, но он не может к ней приехать.
"Она уже старенькая и постоянно просит, чтобы я приехал к ней, но я не могу. Как так? Это нормально? Если пересеку границу, я же стану здесь предателем", — отметил он.
Ранее сразу несколько российских клубов пополнились футболистами с Украины. Так, из «Шахтера» в «Зенит» перешел защитник Ярослав Ракицкий, состав «Рубина» пополнил Олег Данченко из «Енисея», еще один защитник из «Шахтера», Иван Ордец, стал игроком московского «Динамо».
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Футбол , Иван Ордец , Ярослав Ракицкий , Олег Данченко , Зенит , Динамо , РИА Новости
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