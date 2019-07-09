«Если пересеку границу России, я же стану предателем»

Защитник молодежной сборной Украины Данила Бескоровайный, выступающий за словацкий клуб «Михаловце», посетовал на невозможность навестить бабушку в России.

По его словам, если он пересечет границу с Россией, на Украине его сочтут предателем.

Бескоровайный сказал, что скорее всего отказался бы от предложения перейти в российский клуб, хотя считает, что спорт должен быть вне политики.

«Почему наши певцы едут в Россию, их исполнители — на Украину, но стоит футболисту уехать в Россию, как поднимается ураган недовольства? Я считаю, все это провоцируют политики. Между людьми нормальные отношения», — приводит РИА «Новости» слова футболиста.

Игрок посетовал на то, что в России у него живет бабушка, но он не может к ней приехать.