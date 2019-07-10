Представлен новый трофей чемпионата России

Российская премьер-лига (РПЛ) представила дизайн нового кубка, который будет вручаться победителям чемпионата России, передает ТАСС.

Внешний вид нового кубка представлен на видеозаписи, опубликованной на странице РПЛ в твиттере. Новый трофей, в отличие от предыдущего, полностью состоит из металла.

Согласно регламенту, главный трофей РПЛ переходит к клубу на вечное хранение, если команда становится чемпионом в пятый раз. В прошлом сезоне пятикратным чемпионом России стал петербургский "Зенит"