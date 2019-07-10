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Представлен новый трофей чемпионата России 

Газета.Ru + ещё 26 1 час назад
Фото: https://twitter.com/FCEnisey
Российская премьер-лига (РПЛ) представила дизайн нового кубка, который будет вручаться победителям чемпионата России, передает ТАСС.
Внешний вид нового кубка представлен на видеозаписи, опубликованной на странице РПЛ в твиттере. Новый трофей, в отличие от предыдущего, полностью состоит из металла.
Согласно регламенту, главный трофей РПЛ переходит к клубу на вечное хранение, если команда становится чемпионом в пятый раз. В прошлом сезоне пятикратным чемпионом России стал петербургский "Зенит".
Ранее сообщалось, что московскому "Локомотиву" вручили серебряные медали РПЛ.
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Футбол , РПЛ , Зенит , Локомотив , ИТАР-ТАСС
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