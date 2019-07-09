«Никому не желаю»: первый день Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Павел Мамаев Александр Кокорин , а также его младший брат Кирилл добрались до окончательного пункта своего этапа — исправительной колонии №4 в Белгородской области — и были отправлены на карантин. Заключенным запрещено общаться с близкими. Адвокат Мамаева сообщил, что игроки просили передать им «нормальную еду» и предметы первой необходимости, а местный священник заявил, что футболистов в колонии «очень ждали».

Осужденные футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл наконец доехали до исправительной колонии Белгородской области №4, где им предстоит отбыть последнюю часть своего наказания.

Как сообщал адвокат полузащитника «Краснодара» Игорь Бушманов , компания отправилась по этапу из СИЗО «Бутырка» еще 3 июля и на следующий день была доставлена в СИЗО-3 города Белгорода. После некоторого ожидания осужденные выехали в окончательное место отбытия наказания — ИК №4 возле небольшого города Алексеевка.

Выходит, что вся поездка заняла почти неделю. Теперь осужденные находятся в колонии на карантине — то есть сидят все вместе в отдельной камере, чтобы предупредить возможные эпидемии в исправительном учреждении.

Если кто-то из вновь прибывших окажется болен, то инфекция проявит себя за этот срок, и человеку окажут медицинскую помощь. Только после выздоровления этому заключенному позволят присоединиться ко всем остальным.

Адвокат Мамаева Бушманов рассказал, что футболисты уже просили передать им «нормальную еду» и предметы, необходимые в быту.

«Пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому они попросили привезти им какие-то вещи и продукты первой необходимости», — цитирует юриста телеканал «360».

Бушманов затруднился при ответе на вопрос о том, как осужденные чувствуют себя на новом месте. Ему известно лишь, что на карантине футболистов продержат от одной до двух недель,

после чего они должны будут получить распределение в один из отрядов колонии, который, как правило, состоит из 150-200 человек и располагается в одном здании.

«Возможно, братьев Кокориных и Мамаева отправят в один отряд. Но все подробности я узнаю только по приезде в колонию», — отметил Бушманов.

В общежитии для отряда обычно имеется отдельная комната для личных вещей арестантов, раздевалка, столовая, зал для культурных мероприятий, а также шкафы для книг, столы для занятий и телевизор.

Кроме того, перед зданием отряда располагается зона для прогулок, куда можно выходить в свободное время без контроля надзирателей.

Пока же Кокорины и Мамаев сидят на карантине, куда не пускают даже родственников. Общаться им можно только со своими адвокатами, хотя и это пока удалось далеко не всем.

Так, защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик заявил, что пока так и не смог связаться со своим подопечным.

«Еще не общался с ним, но в ближайшее время планирую это сделать. Сейчас только поймем, как это сделать, — приводит слова адвоката «СЭ». — Все трое сейчас на карантине».

После того, как футболистов распределят в отряд, они смогут также посещать храм Святого Георгия, который располагается прямо в колонии.

Отец Максим, отправляющий службу в этом учреждении, признался, что Кокорина и Мамаева там «очень ждали».

«Честно — их здесь очень ждали. Предполагали, что они приедут к нам, поскольку один из них — валуйский (Александр Кокорин родился в городе Валуйки Белгородской области. — «Газета.Ru»).

Когда в коллективе находится такой известный человек, ты вольно или невольно стараешься стать лучше. Дисциплина появляется.

Уже были примеры, когда известные люди отбывали наказание в учреждении и «подтягивали» других за собой», — отмечал священник в интервью «СЭ».

Также отец Максим назвал Кокорина и Мамаева «великими спортсменами», отметив, что они еще не упали духом, и пообещал сделать все возможное, чтобы они вышли из колонии с определенными выводами после всей этой истории.

Напоследок священник отметил, что в исправительном учреждении имеется воскресная школа, и все желающие могут участвовать в литургиях без каких-либо ограничений. Особенно актуально это будет для Мамаева, который активно посещал храм еще в СИЗО «Бутырка».

Дал свои советы заключенным и бывший советский футболист Эдуард Югрин, который выступал за футбольный клуб «КАМАЗ» и даже успел поиграть в еврокубках.

Ему пришлось провести в колонии строгого режима 13 лет из-за действий в составе преступной группировки.

«Мы в колонии играли в футбол на асфальте, занимались в спортзале. В отряде также есть телефон — можно звонить, сколько хочешь, когда у тебя свободное время.

Главное — не поддаваться на провокации. Можно просто развернуться и уйти, в перепалку вступать точно не стоит», — подчеркнул Югрин.

Также экс-арестант отметил, что в СИЗО на человека давит узкая камера, в то время как в колонии нет ограничений на прогулки, и можно посещать библиотеку, поступать в училище, что должно облегчить пребывание в неволе.

Тем не менее Югрин отметил, что окончательно привыкнуть к условиям колонии все равно невозможно и посетовал на то, что Кокорин и Мамаев «загубили себе карьеру».