«Манчестер Юнайтед» определился с ценой за Погба 

"Манчестер Юнайтед" определился с суммой за трансфер полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.
По информации издания, английский клуб готов расстаться с футболистом лишь за €180 млн Отмечается, что руководство команды осознает, что французу будет трудно найти замену, особенно с учетом участия "красных дьяволов" в Лиге Европы.
В покупке Погба заинтересован мадридский "Реал" и лично главный тренер команды Зинедин Зидан.
В прошедшем сезоне Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.
Ранее в "Манчестер Юнайтед" попросили хавбека повременить с уходом.