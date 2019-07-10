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«Манчестер Юнайтед» определился с ценой за Погба 

Газета.Ru + ещё 6 33 минуты назад
Фото: Reuters
"Манчестер Юнайтед" определился с суммой за трансфер полузащитника Поля Погба, сообщает Marca.
По информации издания, английский клуб готов расстаться с футболистом лишь за €180 млн Отмечается, что руководство команды осознает, что французу будет трудно найти замену, особенно с учетом участия "красных дьяволов" в Лиге Европы.
В покупке Погба заинтересован мадридский "Реал" и лично главный тренер команды Зинедин Зидан.
В прошедшем сезоне Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.
Ранее в "Манчестер Юнайтед" попросили хавбека повременить с уходом.
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Футбол , Зинедин Зидан , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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