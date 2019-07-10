«Манчестер Юнайтед» определился с ценой за Погба

По информации издания, английский клуб готов расстаться с футболистом лишь за €180 млн Отмечается, что руководство команды осознает, что французу будет трудно найти замену, особенно с учетом участия "красных дьяволов" в Лиге Европы.

В прошедшем сезоне Погба провел 35 матчей, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Ранее в "Манчестер Юнайтед" попросили хавбека повременить с уходом.