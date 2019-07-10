Российский голкипер Сослан Джанаев может продолжить карьеру в московском футбольном клубе ЦСКА.
Как сообщает «Чемпионат», соглашение между 32-летним вратарём и армейцами может быть подписано 10 июля.
Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за «КАМАЗ», «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в польском клубе «Медзь».
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению российского вратаря «Сарпсборга».