СМИ: Джанаев может подписать контракт с ЦСКА

Как сообщает «Чемпионат», соглашение между 32-летним вратарём и армейцами может быть подписано 10 июля.

Джанаев является воспитанником ЦСКА, но он не провёл ни одного официального матча за основную команду. Он также выступал за «КАМАЗ» «Спартак» , «Терек», «Аланию», «Ростов» и «Рубин». Вторую половину прошлого сезона Сослан провёл в польском клубе «Медзь».