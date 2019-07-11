Госдума приняла закон о штрафах за продажу поддельных билетов на Евро-2020

Государственная дума в четверг приняла закон об административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов и реализацию поддельных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в марте этого года. Согласно документу, за незаконную реализацию билетов на Евро-2020 предлагается ввести штраф для граждан на сумму от 20 до 25-кратной стоимости входного билета, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее 50 тысяч рублей.

Должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица предлагается штрафовать на сумму от 25 до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания в отношении предпринимателей может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или предусмотреть административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи Евро-2020 предлагается ввести штраф для граждан от 50 до 70 тысяч рублей; для должностных лиц и предпринимателей без образования юридического лица — от 150 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, к предпринимателям и юридическим лицам может применяться административное приостановление деятельности на срок до 90 суток в качестве альтернативного наказания.

Правительство РФ отмечает, что предлагаемые законопроектом подходы аналогичны тем, что действовали в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и показали свою эффективность.

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 12 городах разных стран. Четыре матча турнира состоятся в Санкт-Петербурге.