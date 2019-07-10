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Джикия о назначении капитаном «Спартака»: я ничем не лучше остальных 

RT на русском 1 час назад
Фото: spartak.com
Защитник московского футбольного клуба «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал своё назначение капитаном команды.
«В прошлом чемпионате я выходил с капитанской повязкой больше 10 раз, поэтому, конечно, где-то ожидалось немного. Но всё равно — когда всё произошло официально, был немного удивлён. И счастлив», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что в команде не было разногласий по поводу того, что главный тренер Олег Кононов решил самостоятельно выбрать нового капитана, а не проводить голосование.
25-летний футболист также подчеркнул, что никаких привилегий, связанных с капитанством у него нет и не будет.
«Как я выходил на поле, так и должен выходить. Как отдавался на все сто, так и продолжу. Задачи те же — выйти на поле в день игры, победить, принести максимальную пользу команде. Повязка для болельщиков, для команды — чтобы решать внутренние вопросы. Но когда касается футбола, игры, я ничем не лучше остальных», — добавил Джикия.
Он перешёл в «Спартак» в декабре 2016 года. В его активе 68 матчей за красно-белых, в которых он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее стало известно, что Джикию назначили новым капитаном «Спартака».
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Футбол , Георгий Джикия , Олег Кононов , Спартак
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