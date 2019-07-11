«Заказные статейки»: Тарасов обвинил «Локомотив» во вранье

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что руководством клуба, пытаясь отстоять свою правоту в конфликте с футболистом, использует заказные материалы в СМИ. В пример спортсмен привёл статью, опубликованную агентством ТАСС.

материале говорится, что Тарасов после операции в Барселоне пытался с помощью своего агента продлить контракт с клубом на несколько месяцев, что принесло бы игроку дополнительные 400 тысяч евро. Отмечается, что руководство «Локомотива» от такого предложения отказалось, а в ответ Тарасов якобы пригрозил судебным разбирательством.

Комментируя статью в сториз на своей странице в Instagram, футболист отметил, что изложенная в материале информация — «враньё».

«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», — написал футболист.