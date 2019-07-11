«Заказные статейки»: Тарасов обвинил «Локомотив» во вранье 

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что руководством клуба, пытаясь отстоять свою правоту в конфликте с футболистом, использует заказные материалы в СМИ. В пример спортсмен привёл статью, опубликованную агентством ТАСС.
В материале говорится, что Тарасов после операции в Барселоне пытался с помощью своего агента продлить контракт с клубом на несколько месяцев, что принесло бы игроку дополнительные 400 тысяч евро. Отмечается, что руководство «Локомотива» от такого предложения отказалось, а в ответ Тарасов якобы пригрозил судебным разбирательством.
Комментируя статью в сториз на своей странице в Instagram, футболист отметил, что изложенная в материале информация — «враньё».
«Как показала информационная практика, если отсутствует правда за спиной, то в ход идут заказные лживые статейки», — написал футболист.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов без согласования с медицинским штабом команды решил сделать операцию, которая ему была не нужна. Контракт футболиста с клубом» истёк 30 июня, о чём гендиректор сообщил спортсмену лично, когда он был в отпуске. В ответ Тарасов попросил разрешение провести реабилитацию травмы в клинике в Барселоне, однако последующая операция была не согласована. По словам Кикнадзе, медработники команды, проконсультировавшись с европейскими коллегами, пришли к выводу, что травма Тарасова лечится терапевтическим путём без оперативного вмешательства. Гендиректор «Локомотива» подчеркнул, что несмотря на то, что футболист «отдал девять лет клубу», не исключено судебное разбирательство ситуации.