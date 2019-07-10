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«Меня послали»: Тарасов высказался о ситуации с «Локомотивом» 

Рамблер + ещё 3 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, у которого 30 июня истек контракт с клубом, рассказал, что ему обещали помочь в лечением травмы, но, по сути, послали. Такое заявление футболист сделал в беседе с певцом Александром Тарасовым, известным как T-Killah.
Видеозапись интервью с футболистом была выложена на YouTube-канале T-Killah.
В своем Instagram Дмитрий Тарасов привел ссылку на запись и отметил, что «для того, чтобы правильно разобраться в ситуации с „Локомотивом“, нужно услышать мнение двух сторон».
«Свое мнение я высказал на канале у Саши @t_killah, смотрите во влоге полное интервью», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
В интервью Тарасов рассказал, что спокойно отреагировал на то, что руководство клуба решило не продлевать контракт. По словам спортсмена, во время одного из матчей за клуб он получил надрыв мышцы, и на встрече с президентом клуба договорился, что вместо сборов с командой полетит в Рим лечится в клинику, у которой с клубом был контракт.
«Он мне сказал: «Да, конечно, мы все сделаем тебе, езжай»», — рассказал Дмитрий Тарасов.
Однако, по словам футболиста, еще в Москве его предупредили, что ему необходимо сделать операцию.
«Врач в Риме смотрел-смотрел и повторяет мне те же слова, что сказали в Москве, что операция необходима. После того, как мне сделали операцию, хирург пришел и сказал, что я молодец, что решился на нее, так как порвалась большая часть сухожилия», — пояснил спортсмен.
Однако, по словам Тарасова, на его просьбу помочь в восстановлении после операции «Локомотив» ответил отказом.
«По сути меня послали», — пояснил футболист, употребив нецензурное выражение.
По словам футболиста, шоком для него стало и то, что в клубе у него поинтересовались, «кто вообще ему операцию будет оплачивать?». Как признается футболист, в тот момент он подумал, что «упадет со стула».
Ранее генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что полузащитник Дмитрий Тарасов без согласования с медицинским штабом команды решил сделать операцию, сообщило ТАСС https://tass.ru/sport/6648198. Кикнадзе пояснил, что медработники команды, проконсультировавшись с европейскими коллегами, пришли к выводу, что травма Тарасова лечится терапевтическим путём без оперативного вмешательства. Он также не исключил, что стороны «могут дойти до суда в различном трактовании того, имел ли Тарасов право идти самостоятельно на операцию или нет».
Комментарии
Футбол , Дмитрий Тарасов , Александр Тарасов , Василий Кикнадзе , Локомотив , ИТАР-ТАСС
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