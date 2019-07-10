Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса , прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака»

«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом», — цитирует Бентанкура «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что переговоров о трансфере игрока ещё не было.

В минувшем сезоне Рамирес сыграл 27 матчей в итальянской Серии А, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее в «Сампдории» заявили, что готовы отпустить Рамиреса в «Спартак» в случае хорошего предложения.