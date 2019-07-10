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Агент футболиста Рамиреса подтвердил интерес со стороны «Спартака» 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы полузащитника сборной Уругвая и итальянской «Сампдории» Гастона Рамиреса, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».
«Это правда, что «Спартак» интересуется Гастоном Рамиресом», — цитирует Бентанкура «Чемпионат».
При этом он подчеркнул, что переговоров о трансфере игрока ещё не было.
В минувшем сезоне Рамирес сыграл 27 матчей в итальянской Серии А, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
Ранее в «Сампдории» заявили, что готовы отпустить Рамиреса в «Спартак» в случае хорошего предложения.
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Футбол , Рамирес Гастон , Спартак
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